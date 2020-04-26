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Spor

Yeni Malatyaspor'un planı belli oldu

Süper Lig'in haziran ayının ortasında başlanabileceği ihtimali Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi.

IHA26 Nisan 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:28
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En geç mayısın ikinci haftasında çalışmalara başlamanın düşünüldüğü Yeni Malatyaspor’da oyunculara planlarını bu yönde yapmalarının söylediği belirtildi. Bu doğrultuda birçok takımda izinli olarak ülkelerinde bulunan futbolcuların Türkiye’ye getirilmeleri konusunda TFF tarafından bir çalışma yapılacağı bildirildi.

Malatya’dan hiç ayrılmayan sarı-kırmızılı takımın diğer oyuncularına da her an gelecekmiş gibi planlarını yapmalarının istendiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor’da Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Eren Tozlu ve Hadebe karantina sürecinde de çalışmalarını tesislerde sürdürmüştü.

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