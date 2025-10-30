İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9862
  • EURO
    48,7437
  • ALTIN
    5414.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'un rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu
Spor

Yeni Malatyaspor'un rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor 11. haftada deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'un rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak 11. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 2. Lig 11. hafta müsabakalarında Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor, 2 Kasım'da deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Mersin İdman Yurdu Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'de başlayacak.

Şimdiye kadar oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı takım Lig'de -41 puanla 18 sırada yer alıyor. Takımın geride bıraktığı 10 haftada 9 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.