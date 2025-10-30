Yeni Malatyaspor'un rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak 11. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 2. Lig 11. hafta müsabakalarında Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor, 2 Kasım'da deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.
Mersin İdman Yurdu Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'de başlayacak.
Şimdiye kadar oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı takım Lig'de -41 puanla 18 sırada yer alıyor. Takımın geride bıraktığı 10 haftada 9 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.