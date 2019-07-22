Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor'un ise Connah's Quay Nomads-Partizan maçının galibi oldu.
- İHA
İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
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