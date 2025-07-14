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Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cafer Aydın oldu

Yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cafer Aydın oldu
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Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Turan Kopal, Nureddin Soykan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Cafer Aydın'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Lige katılacaklarını anlatan Kopal, "Transfer tahtamız kapalı, açmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Teknik direktör Aydın da oyuncularla görüştüklerini ve antrenmanlara kısa süre sonra başlayacakların belirtti.

Kısa sürede yapabileceklerini hayata geçirip, en iyi kadroyla sezona hazırlanacaklarını ifade eden Aydın, "Takım genç oyunculardan oluşuyor. Antrenman programını koyuyoruz ama genç oyuncu bazen kaldıramıyor. Önemli olan zoru başarmak. Şartların iyi olduğu yerlerde de çalıştım ama önemli olan zor şartlarda güzel işler başarabilmek. Başarabilirsek, şehrin inanabileceği bir takım oluşturabilirsek işimizin yüzde 50'sini aşmış olacağız." dedi.

Aydın, daha sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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