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  • ''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular! Dünya devinden rekor teklif
Spor

''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular! Dünya devinden rekor teklif

Mesut Özil'in eski takımı Arsenal Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i radarına aldı. İddiaya göre Arsenal, Arda Güler'i 'Yeni Mesut Özil' olarak değerlendiriyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Mart 2022 Cuma 21:40 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 21:40
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Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'in Arda Güler için devreye girdiği iddia edildi. İngiliz basınında Arda Güler için, "Yeni Mesut Özil" ifadeleri kullanıldı. Genç yetenek, bu sezon 1 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIMI ARSENAL ONUN PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayarak birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mesut Özil'in eski takımı Arsenal, genç yıldız için sarı-lacivertli takıma teklifte bulundu.

ARDA GÜLER İÇİN "YENİ MESUT ÖZİL" DEDİLER

İngiliz basınında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için, "Yeni Mesut Özil" ifadeleri kullanıldı. Genç oyuncu için, "Güler, Fenerbahçe üst kadrosuna girdi ve adından söz ettiriyor." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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