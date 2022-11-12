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  • ''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular! Dünya devi transferi bitirdi
Spor

''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular! Dünya devi transferi bitirdi

Arsenal, yeni Mesut Özil'ini Almanya'da buldu. İngiliz ekibi Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen ve oyun stiliyle Mesut Özil'e benzetilen Jesper Lindstrom'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Kasım 2022 Cumartesi 21:22 - Güncelleme:
''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular! Dünya devi transferi bitirdi
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Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve "Yeni Mesut Özil" diye gösterilen Jesper Lindstrom'a Arsenal talip oldu. İngiliz ekibinin Mesut Özil'e benzerliğiyle dikkat çeken Lindstrom'a imza attırmayı hedefliyor.

ARSENAL, YENİ MESUT ÖZİL'İNİ BULDU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni Mesut Özil'ini Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta buldu. Ada ekibinde teknik direktör Mikel Arteta, Alman ekibinde forma giyen Jesper Lindstrom'u ısrarla istiyor.

TRANSFERİ BİTİRMEK ÜZERELER

Haberde, Arsenal'in "Yeni Mesut Özil" diye gösterilen Jesper Lindstrom'u ara transferde kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ve transferin yaklaşık 50 milyon sterlinle noktalanacağı belirtildi.

OYUN STİLİ MESUT ÖZİL'E BENZİYOR

22 yaşındaki Danimarkalı on numara Jesper Lindstrom, oyun stiliyle Mesut Özil'i andırıyor. Skora hem asist hem de golleriyle katkı sağlayan Lindstrom, Almanya'da "Yeni Mesut Özil" olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi

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