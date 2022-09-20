''Yeni Mesut Özil'' diye duyurdular! Türk ve Alman Milli Takımı onun peşinde

Hoffenheim forması giyen 17 yaşındaki Muhammed Damar, Almanya'da "Yeni Mesut Özil" olarak gündem oldu. Türk Milli Takımı'nın seçicileri stili Mesut Özil'e benzetilen genç oyuncunun peşinde.

ALMANLAR "YENİ MESUT ÖZİL" İLAN ETTİ

Gözler Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın Frankfurt'tan 500 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Muhammed Damar'ın üzerinde. Alman basınında "Yeni Mesut Özil" olarak ilan edilen genç oyuncu 3 maçta 81 dakika süre aldı.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da teknik direktör Breitenreiter, 17 yaşındaki Muhammed Damar ile özel olarak ilgileniyor.

TÜRKİYE VE ALMANYA MİLLİ TAKIMI ONUN PEŞİNDE

Almanya Milli Takımı'nın yetkilileri Muhammed Damar için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Türk Milli Takımı, genç oyuncu için devreye girdi. 2004 doğumlu genç oyuncu için iki taraf da elinden geleni yapıyor.