Arda Güler'i toplamda 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, 10 numara mevkisindeki boşluğu Sebastian Szymanski ile doldurdu.

Fenerbahçe, Dinamo Moskova ve Sebastian Szymanski ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisi için Rus ekibine 11 milyon Euro garanti, 4 milyon Euro bonus ödeyecek.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'ye yıllık 2.5 milyon Euro ücret verecek.

HOLLANDA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Dinamo Moskova takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı milli futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro.

Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.