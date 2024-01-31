Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer operasyonuna devam ediyor. Karadeniz devinin önceliği orta saha ve sağ bek takviyesi. Gündemde birçok isim var ancak bazı futbolcular somut hale gelmeye başladı

YENİ ORTA SAHA KOMŞUDAN

Bunlardan biri Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Mady Camara. 8 numara pozisyonunda görev yapan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli orta saha önerilmişti.

Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını aldıktan sonra Camara'nın menajeriyle temasa geçti ve taraflar 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Ancak oyuncunun Olimpiakos ile 6 aylık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Yunan kulübünün ikna edilmesi gerekiyor. Pire ekibi, oyuncunun bedavaya gitmesini istemiyor, bordo mavililer ise bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.

Camara'nın kulübü ile görüşerek sorunu çözmesi bekleniyor. Ardından imzalar atılacak. 2018 yılında Olimpiakos'a katılan 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Olympiakos ile 29 resmi maça çıkan Mady Camara bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.