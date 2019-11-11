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Yeni prens Ömer Bayram

GALATASARAY’DA Gaziantep Futbol Kulubü’ne karşı ilk 11’de sahaya çıkan ve ceza alanı dışından attığı müthiş golle takımını öne geçiren Ömer Bayram, Teknik Direktör Fatih Terim’in gönlünü fethetti.

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2-0 kazanılan karşılaşmada istediklerine yakın mücadeleyi ortaya koyan isimlerin başında Ömer’in geldiğine dikkat çeken Terim, “Onu hiç çıkarmak istemedim ama çok yorulduğu için mecburen oyundan aldım. Bize formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Biz de forma verdiklerimizin formayı bırakmamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Oynadığı futbol ve attığı golle Terim’in yeni prensi olan Ömer Bayram da, “Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağım” diye konuştu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Ömer için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulundular.

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