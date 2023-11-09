Ligde son olarak deplasmanda Antalyaspor'a 3-2'lik skorla kaybeden Beşiktaş, bugün UEFA Konferans Ligi'nde 4. maçına çıkacak. D grubunda henüz galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar, bugün Bodo/ Glimt'i ağırlayacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabare kalmış, ikinci karşılaşmasında ise 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenilmişti. Hastalığı sebebiyle Gaziantep ve Antalyaspor maçlarında görev almayan Vincent Aboubakar'ın ise bugünkü mücadelede sahada olması bekleniyor.

KARTAL'DA COLLEY VE MASUAKU YOK

Çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde takımın gol umudu olarak sahaya çıkacak. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Siyah- beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, karşılaşmada iki gol atarsa takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak. Sakatlıkları bulunan Colley ve Masuaku bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

RASHİCA KAÇIRABİLİR

Beşiktaş'ta Kosovalı Rashica, ligdeki Başakşehir maçını kaçırabilir. 27'lik kanat, 12 Kasım Pazar gününe ertelenen Kosova-İsrail maçının kadrosunda yer alabilir. Rashica, "Kulüp konuyla ilgili açıklama yapacaktır" dedi.

LUCESCU FEDAKARLIĞI

Dinamo Kiev'den ayrılan ve adı Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu ile Dinamo Bükreş de ilgileniyor. Kulüp hissedarlarından Andrei Nicolescu konuyla ilgili "Size somut bir şey söyleyemem. Biz bu konuda üzerimize düşen fedakarlığı yapacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLİMT

SAAT: 20.45

STAT: Tüpraş

YAYIN: EXXEN

HAKEM: Sander van der Eijk