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Yeni rota Awaziem

Geçen sezon Ç.Rize’de forma giyen Nijeryalı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Chidozie Awaziem’i kiralamak için girişimde bulunan Bordo-Mavililer, Ivanildo’yu da listeye aldı.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR savunma hattının göbeğini güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Ünal Karaman’ın isteğiyle geçen sezon Çaykur Rizespor’da forma giyen Chidozie Awaziem’i kiralamak için harekete geçti. Bordo-Mavililer 22 yaşındaki savunmacıya hiçbir takımdan teklif gelmemesi üzerine Porto’nun kapısını çaldı.

AWAZİEM GELMEYE HAZIR

Portekiz temsilcisi Porto bu oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Trabzonspor kurmaylarının satın alma opsiyonu ile Awaziem’i kiralamak isedikleri Portekiz basınında yer aldı. Türk kulübünün teklifini yapıp beklemeye geçtiği kaydedildi. Awaziem’in ise Türkiye’de futbol oynamaktan memnun olduğu, Trabzonspor’a ise sıcak baktığı, “Kulübümle anlaşın. Benden yana sorun çıkmaz” dediği öğrenildi.

AWAZİEM OLMAZSA İVANİLDO

Awaziem’in olmama ihtimaline karşılık Trabzonspor, Sporting Lizbon’da forma giyen 1.94 metrelik stoper Ivanildo Jorge Mendes Fernandes için de kulübüyle temasa geçti. 23 yaşındaki Yeşil Burun Ada asıllı Portekizli oyuncu için de kiralama teklifinde bulunuldu. Sporting’in Trabzonspor’a “Borservisiyle verelim” önerisinde bulunduğu, Karadeniz ekibinin ise konuyu teknik patron Ünal Karaman’a soracağı belirtildi.

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