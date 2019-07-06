Yeni rota Pennington
Bordo-Mavililer, Campi’nin kendilerini sürekli oyalaması üzerine stoper için gündemine Everton’da forma giyen 24 yaşındaki Pennington’ı aldı.
- Star Spor
TRABZONSPOR stoper transferinde rota değiştirdi. Bordo-Mavililer, Gaston Campi konusunda kulübü Estudiantes’le para konusundaki pürüzleri giderememesi ve oyuncunun kendilerini sürekli oyalaması üzerine alternatif arayışına girmişti. İzleme Komitesi’nin raporu doğrultusunda Campi transferini askıya alan Karadeniz temsilcisi gündeme Everton’da forma giyen Matthew Pennington’ı aldı. Trabzon, geçtiğimiz sezonu Ipswich Town’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper için Everton’a kiralama teklifinde bulundu. İngiliz ekibinden Pennington için olumlu cevap bekleniyor.
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