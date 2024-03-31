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  • Yeni sağ bek Fransa'dan! Galatasaray'ın yeni gözdesi Marvin Senaya
Spor

Yeni sağ bek Fransa'dan! Galatasaray'ın yeni gözdesi Marvin Senaya

Galatasaray bir yandan ligde yoluna devam ederken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip sağ bek transferi için dümeni Fransa'ya kırdı. Galatasaray, Strasbourg forması giyen Marvin Senaya'yı listesine yazdı. İşte detaylar...

Akşam31 Mart 2024 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Yeni sağ bek Fransa'dan! Galatasaray'ın yeni gözdesi Marvin Senaya
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapan sarı kırmızılılar, mevcut kadrodaki eksikleri göz önüne alarak çalışmalar yapıyor.

Ara transfer döneminde Sacha Boey'u Bayern Münih'e yollayan Cim-Bom, Serge Aurier ismi ile yıldız oyuncusunun boşluğunu doldurmak istedi. Yeni transfer Serge, sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemese de kısa süre içerisinde siftah yapması bekleniyor. Galatasaray, Aurier'e alternatif olabilecek, hatta forma rekabeti yaratacak olan bir genç yıldızın peşine düştü.

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Fransa Lig 2'de Strasbourg forması giyen Marvin Senaya'yı listesine yazdı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu için önümüzdeki dönemde temaslar başlayacak. Fransız basınında çıkan haberlere göre; daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç oyuncu, birçok Avrupa ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Sarı kırmızılılar, gelecek vaat eden oyuncuyu kaçırmamak için hızlı hareket ederek transferi bitirmeyi planlıyor. Senaya bu sezon 29 maçta bin 793 dakika süre alarak 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

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