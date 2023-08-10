Yeni sezon heyecanı Tivibu'da olacak

La Liga'dan Bundesliga'ya, Serie A'dan FA Cup'a birçok içeriğiyle Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, yeni sezonda futbolun merkezi oluyor. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Çağlar Söyüncü gibi isimlerin oynadığı ligleri seyircilerle bir araya getiren Tivibu'da yeni sezon 11 Ağustos'ta başlıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın devlerini ekrana taşıyor. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter gibi takımların yer aldığı futbolun en sevilen liglerinden olan La Liga, Bundesliga, Serie A gibi daha birçok ligi seyirciyle bir araya getiren Tivibu'da, yeni sezonun ilk düdüğü 11 Ağustos'ta çalıyor. Maçlar Tivibu Spor ve S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

Milli oyuncular Tivibu'da

Serie A'nın en büyüklerinden Inter'in on numarası Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'lı Merih Demiral, La Liga'nın devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ve Atletico'nun stoperi Çağlar Söyüncü, gelecek sezon Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek. 11 Ağustos'ta UD Almeria - Rayo Vallecano mücadelesiyle başlayacak olan La Liga'da ilk hafta mücadelelerinde, Real Madrid - Athletic Bilbao ve Atletico Madrid - Granada maçlarında forma giyme şansı elde edecekler. Serie A'da ise 19 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta müsabakalarında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Monza karşısında sahaya çıkacak. Merih Demiral ise Atalanta - Sassuolo mücadelesinde eski takımına karşı forma giyecek.

Bundesliga Tivibu Spor'da

Birçok Türk oyuncunun yer aldığı Almanya'nın en üst ligi olan Bundesliga'da sezon 18 Ağustos'ta başlayacak. Werder Bremen - Bayern Münih maçıyla sezon açılışı yapacak olan Bundesliga'da, Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min Jae'nin oynaması bekleniyor. Hoffenheim'e transfer olan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ise Freiburg karşılaşmasıyla ilk Bundesliga'ya çıkacak. Bundesliga heyecanı sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.