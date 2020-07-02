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Spor

Yeni sezon ve kupa finali ne zaman? TFF'den açıklama geldi

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Süper Lig'in yeni sezonun ve Türkiye Kupası finalinin tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu? Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? İşte Ali Düşmez'in açıklamaları...

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 14:52 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 14:52
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilli Ali Düşmez, bu sezonki Türkiye Kupası Finali ve Süper Lig'in yeni sezon planlaması ile ilgili Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Düşmez, "Milli takımın Eylül ayında oynayacağı maçlar için ligin Ağustos ortasında başlamasını kulüplerimizle görüştük, onların da farklı düşüncesi var. Yayıncı kuruluş, kulüpler ve federasyon olarak orta yolu bulacağız, sonrasında da kararı federasyon olarak vereceğiz" dedi.

"YENİ SEZONU AĞUSTOS ORTASINDA BAŞLATMA İSTEĞİMİZİ KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜK"

TFF Başkan Vekilli Ali Düşmez, Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Kulüplerimiz ve yayıncı kuruluşla görüşmeler sürüyor. Türk futbolunun üç önemli ayağıyız. Ortak bir yerde buluşmayı planlıyoruz. Yayıncı kuruluş ve kulüplerle görüşmeler yaptıktan sonra son kararı federasyon olarak vereceğiz. Milli takımımızın Eylül ayında önemli mücadeleleri var ve bu yüzden Ağustos ortasında ligi oynatma isteğimizi kulüplerimizle görüştük. Ortak noktada buluşuruz, son kararı da hem milli takımı hem de kulüplerin çıkarını düşünerek federasyon olarak veririz" ifadelerini kullandı.

"KUPA FİNALİNİ TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve seyircili oynanması durumu ile ilgili de Düşmez, "Kupa finalini seyircili oynamak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik ve çok modern bir hale getirdik. Temmuz ayı içerisinde kupa finalimizi oynatmak istiyoruz. Tüm takımlar tabii ki maçları seyircili oynamak ister, biz de federasyon olarak maçların seyircili olmasını istiyoruz ama önemli olan uygun şartların oluşması" dedi.

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