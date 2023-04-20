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Spor

Yeni sezonun ilk transferi James Rodriguez! Havalimanında unutulmaz karşılama

Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez bir çok kulüpten transfer teklifi alıyor. Kolombiyalı yıldız için Avrupa ve Güney Amerika'dan teklifler geldi. James Rodriguez'in ise kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Nisan 2023 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Yeni sezonun ilk transferi James Rodriguez! Havalimanında unutulmaz karşılama
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Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez takımı Olympiakos'tan ayrılarak boşa çıktı. 31 yaşındaki yıldız için ise kulüpler sıraya girdi. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu James Rodriguez için Brezilya'dan da resmi teklif geldiği belirtildi. Kolombiya ve Brezilya'da çıkan haberlere göre başarılı futbolcu transferde tercihini yaptı.

JAMES RODRİGUEZ İMZA AŞAMASINDA

Kolombiya basınının iddiasına göre James Rodriguez, Brezilya ekiplerinden Botafogo'ya transfer olacak. Oyuncuya resmi teklifin iletildiği belirtildi. İddiaya göre James Rodriguez'in teklifi olumlu karşıladığı ve imza atma aşamasına geldiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DE DUYURDULAR

James Rodriguez'e Türkiye'den de büyük ilgi var. 31 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ta talip oldu. Siyah beyazlıların oyuncuya 2 yıllık teklifini sunduğu belirtildi. Beşiktaş'ın, James Rodriguez'e yıllık 2.5 milyon euro maaş, 1.5 milyon euro da imza parası teklifi ettiği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Olympiakos'ta başlayan yıldız futbolcu 23 kez sahaya çıktı. Bu sezon 18 kez ilk 11'de forma şansı bulan James Rodriguez 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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