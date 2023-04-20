Yeni sezonun ilk transferi James Rodriguez! Havalimanında unutulmaz karşılama

Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez takımı Olympiakos'tan ayrılarak boşa çıktı. 31 yaşındaki yıldız için ise kulüpler sıraya girdi. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu James Rodriguez için Brezilya'dan da resmi teklif geldiği belirtildi. Kolombiya ve Brezilya'da çıkan haberlere göre başarılı futbolcu transferde tercihini yaptı.

JAMES RODRİGUEZ İMZA AŞAMASINDA

Kolombiya basınının iddiasına göre James Rodriguez, Brezilya ekiplerinden Botafogo'ya transfer olacak. Oyuncuya resmi teklifin iletildiği belirtildi. İddiaya göre James Rodriguez'in teklifi olumlu karşıladığı ve imza atma aşamasına geldiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DE DUYURDULAR

James Rodriguez'e Türkiye'den de büyük ilgi var. 31 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ta talip oldu. Siyah beyazlıların oyuncuya 2 yıllık teklifini sunduğu belirtildi. Beşiktaş'ın, James Rodriguez'e yıllık 2.5 milyon euro maaş, 1.5 milyon euro da imza parası teklifi ettiği iddia edildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Olympiakos'ta başlayan yıldız futbolcu 23 kez sahaya çıktı. Bu sezon 18 kez ilk 11'de forma şansı bulan James Rodriguez 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi