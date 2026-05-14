Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray gelecek dönem için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı ekip, Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek dönem çalışmalarına başladı. İç transferde harekete geçen sarı kırmızılılar, Mario Lemina hakkında kararını verdi.

GALATASARAY'DAN LEMİNA'YA YENİ SÖZLEŞME

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesi Haziran 2027'de tamamlanacak olan Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Mario Lemina, 2679 dakika süre aldı. 3 kez rakip fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. 32 yaşındaki ön libero, 10 mücadelede sarı kart gördü.

