Serie A'da sezonunun son haftalarına girilirken şampiyonluk için avantajlı konumda olan Inter'de gündem Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği. Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek milli futbolcunun bu yaz ayrılığı gündemde.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde göre Inter'in bu sezon ligde şampiyonluğu garantiledikten sonra teknik direktör Cristian Chivu'yla yeni sözleşme imzalayacağı ve Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER KISA SÜRE BAŞLAYACAK

Inter'in orta saha rotasyonunu yenilemek istediği ve Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kaldığı denklemde bu geçiş sürecinin daha kolay ve sorunsuz olabileceğine vurgu yapıldı. Ek olarak İtalyan ekibinin milli futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı aktarıldı.

Sözleşmenin yenilenmemesi halinde ise deneyimli orta sahanın kontratının sonuna kadar takımda kalmasının isteneceği ve gelecek yaz bonservissiz ayrılığa izin verilebileceği kaydedildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF YOK

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynama isteğinin farkında olduğu ancak henüz sarı-kırmızılı takımdan resmi bir teklif gelmediği belirtildi.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme için 6.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu Inter'de bu sezon 27 maçta süre alırken 10 gol ve 5 asist kaydetti.