Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Şu ana dek harika bir sezon geçiren Salah, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberlerde Mohamed Salah'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtilmişti.

Liverpool'un Mısırlı yıldızla 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Öte yandan Mohamed Salah, dün 5-0 kazandıkları West Ham United maçının ardından bu konuya değindi.

Sky Sports'a konuşan yıldız futbolcu, anlaşma sağlandığına dair haberleri yalanladı.

Liverpool ile yeni sözleşme konusunda hiçbir şeyin değişmediğini belirten Salah, "Anlaşmadan çok uzağız. Hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandı.

Takıma odaklandığını bildiren Salah, "Umarım Premier Lig'i kazanırız" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maça çıkan Mohamed Salah 17 gol, 13 asistlik inanılmaz bir istatistik yakaladı. 32 yaşındaki Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'in gol ve asist krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.