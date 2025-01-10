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Spor

Yeni sözleşme imzalayacak mı? Galatasaray'da sürpriz Muslera gelişmesi

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera konusunda belirsizilik sürüyor. Sarı kırmızılıların deneyimli kaleciye yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Yeni sözleşme imzalayacak mı? Galatasaray'da sürpriz Muslera gelişmesi
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Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediği efsane kaptanı Fernando Muslera, kararını verdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Muslera, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirdi.

Habere göre Uruguaylı file bekçisinin, ülkesine dönmek istediği belirtildi.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

14 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmediği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edildiği öğrenildi.

Bu teklife rağmen tecrübeli kalecinin Uruguay'da yaşayan ailesinin yanına gitmek istediği ifade edildi.

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