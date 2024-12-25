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Spor

Yeni sözleşme yolda! Dries Mertens 1 yılda Galatasaray'da

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu Dries Mertens'in durumu netleşti. Belçikalı basınında çıkan habere göre yıldız oyuncunun bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyeceği açıklandı. İşte detaylar...

Akşam25 Aralık 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Yeni sözleşme yolda! Dries Mertens 1 yılda Galatasaray'da
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Belçika basını, Mertens'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını açıklamasına rağmen, 37'lik oyuncunun 1 yıl daha mukavele yenilemeye sıcak baktığı duyuruldu. Sarı kırmızılıların arzusunun da bu yönde olduğu ifade edildi. Görünüşe göre, 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, aynı şartlarla bir yıl daha kalacak. Mertens, yıllık 2.9 milyon euro kazanıyor.

MUTLUYUM, GÖRECEĞİZ

Lige verilen arada ülkesine giden tecrübeli oyuncu, Galatasaray ile devam etme konusunda gelen soruya yanıt vermekten kaçınmadı. Mertens, "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz" ifadelerini kullandı. Belçikalı yıldız, bu sezon oynadığı 25 maçta 1688 dakika sahada kaldı. Mertens, bu süre içinde 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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