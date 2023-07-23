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Spor

Yeni sözleşme yolda! Trabzonspor, Bakasetas için geri sayımda

Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Trabzonspor artık son noktaya geldi.

23 Temmuz 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Yeni sözleşme yolda! Trabzonspor, Bakasetas için geri sayımda
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Trabzonspor Bakasetas ile bir süredir yaptığı yeni kontrat görüşmelerinde artık son noktaya geldi.

Bakasetas'ın önümüzdeki yıl bitecek kontratı, 2027'ye kadar uzatılacak. Yönetim, yakında müjdeyi vermeye hazırlanıyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte 30 yaşındaki 10 numaranın 1 milyon 250 bin euro'luk ücreti 1 milyon 750 bin euro'ya çıkacak. Yunan yıldız, 103 maçta 28 gol atarken, 21 de asist yaptı.

30 yaşındaki 10 numara ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi mutlu sona yaklaştı. Yunan yıldızın maaşı 1 milyon 750 bin euro'ya yükseltilecek.

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