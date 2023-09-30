Beşiktaş'ta aylardır iki futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine dair beklenti bulunuyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili kontrat görüşmelerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devreye girerek milli arayı işaret etti.

"MİLLİ ARADA KONUŞACAĞIZ"

Sözleşmelerinin son senesinde bulunan milli yıldızlar, beklentileriyle örtüşen teklifleri alıp imzaları atmayı arzu ediyor.

Son olarak 1 ay önce görüşülen Salih ve Cenk ile ilgili konuşan Çebi, "İki futbolcumuz da bizim için kıymetli. Milli arada oturup konuşacağız. İkisiyle de imzaları atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE OYUNCULARIN BEKLENTİLERİ

32 yaşındaki santrfor Cenk Tosun'un 3 senelik sözleşme karşılığında yıllık 55 milyon TL beklentisi olduğu kaydedilirken orta sahanın dinamosu Salih Uçan'ın ise sezon başına 45 milyon TL istediği öğrenildi.

Tarafların Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından girilecek milli arada buluşup, masaya oturacağı belirtildi. Camianın en büyük arzusu, bu işin bir an önce sonuca bağlanarak herkesin mental olarak rahatlaması olduğu kaydedildi.