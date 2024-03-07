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Spor

Yeni sözleşmenin detayları belli oldu! İşte Fernando Muslera'nın alacağı maaş

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sonu erecek olan Fernando Muslera için beklenen hamle yapıldı. Sarı kırmızılı ekip, deneyimli file bekçisine 2 yıllık yeni sözleşme önerisinde bulundu. İşte Muslera'nın yeni sözleşme ile birlikte alacağı maaş...

Takvim7 Mart 2024 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Yeni sözleşmenin detayları belli oldu! İşte Fernando Muslera'nın alacağı maaş
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'nın geleceğine çevrilirken, yönetimden kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldivenin geleceğiyle ilgili beklenmedik bir hamle geldi.

2 YILLIK ÖNERİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yaklaşık 13 yıldır sarı kırmızılı formayı terleten kaptanı ile resmen yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kalması yönünde rapor verdiği Muslera'ya 2 yıllık kontrat önerildi. Menajeri İstanbul'a davet edilen Muslera'ya ayrıca 2 yıl için 3 milyon Euro bütçe ayrıldığı da bildirildi.

FARKINI GÖSTERDİ

G.Saray'da 497 maça çıkan Muslera, 528 gole engel olamadı. 37 yaşındaki file bekçisi, 178 maçta kalesini gole kapattı. Ayrıca bu sezon Cimbom'un oynadığı 28 maçta gol beklentisi 20.5 olurken, kalesinde 15 gol gördü. Bu durum, Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de ise 17.7 gol yeme beklentisi ve yenilen 22 gol olarak dikkati çekti. Taraftarlar da Muslera'nın kalmasını istiyor.

MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Fernando Muslera, bu sezon G.Saray'dan 2.5 milyon Euro sabit ücret elde ediyor. Kontratı belirlenen şartlara göre uzatırsa, 2 milyon Euro fedakarlığa da imza atmış olacak.

KARAR ARTIK FERNANDO MUSLERA'DA

1986-1996 arasında görev aldığı unutulmaz kalecilerinden biri olan Hayrettin Demirbaş, Fernando Muslera'nın geleceği için konuştu. Demirbaş, "Ben Muslera'yı bir Uruguaylı olarak görmüyorum. Belki beraber oynamadık ama çok iyi niyetli ve profesyonel bir kaleci. Takıma da inanılmaz sahip çıkıyor. Kendisiyle devam edilmesi gerektiği fikrindeyim. Artık sözleşmeyi imzalamalı" ifadelerini kullandı.

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