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Spor

Yeni stoper Sergio Ramos! Yılın transferi: 2 yıllık imza hayırlı olsun

Sergio Ramos için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı ara transfer döneminde Galatasaray ile de gündeme gelen yıldız stoper Sergio Ramos, sezon sonu için Al Hilal ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

22 Nisan 2023 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
Yeni stoper Sergio Ramos! Yılın transferi: 2 yıllık imza hayırlı olsun
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PSG'de forma giyen yıldız stoper Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu. Adı Galatasaray'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız Sergio Ramos, sezon sonu için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile el sıkıştı.

SERGIO RAMOS'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz ara transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu. Fransa basınında yer alan habere göre; Sezon sonu PSG'den ayrılacak olan Sergio Ramos'un yeni adresi Suudi Arabistan olacak.

ANLAŞMA TAMAM

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya varan Sergio Ramos'un 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Yıldız stoperin maaşının ise 30 milyon euro olacağı ifade edildi. Ramos, bu sözleşmeyle 39 yaşına kadar Al Hilal forması giyecek.

PSG KARNESİ

Sergio Ramos, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 39 resmi maça çıktı ve bunların 36'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3158 dakika süre alan 37 yaşındaki İspanyol yıldız, 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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