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Yeni Suarez’le pazarlık

Uruguay Ligi’nde 14 karşılaşmada 11 gol atan Joquain Zeballos için G.Saray 1.5 milyon euro teklif etti. 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Juventud ise 3 milyon euro istedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DAN sürpriz golcü atağı. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı kaptanları Fernando Muslera’nın “Bize gelirse çok iş yapar. Fatih Terim’le parlar ve ileride iyi para kazandırır” diyerek alınmasını önerdiği Joaquin Zeballos için Sarı-Kırmızılı yöneticilerin kulübü Juventud’a 1.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Stili Uruguay Milli Takımı’nın ve Barcelona’nın yıldız golcüsü Luis Suarez’e benzetilen 22 yaşındaki santrfor için Juventud’un kapıyı 3 milyon eurodan açtığı vurgulandı.

JUVENTUD’TAN CEVAP BEKLENİYOR

Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticilerin Uruguay kulübünden indirim talep edip beklemeye geçtiği kaydedildi. Ülkesinde “Yeni Suarez” diye çağrılan Zeballos’un, Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Uruguay basını da Galatasaray’la Juventud Başkanı Yamandu Costa’nın pazarlık halinde olduğunu yer vererek, “Aslan 2 milyon euroya çıkarsa bu transfer noktalanır” yorumunda bulundu. Türk şampiyonunun Zeballos’a da yıllık 1.5 milyon euro verip vermeyi planladığı ileri sürüldü.

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