Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan yeni bir maceraya atıldı. Udinese ile kontratını bitiren Tolgay Arslan'ın yeni adresi resmen belli oldu.
Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City FC, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini açıkladı. Duyuruda deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2014-15 sezonunun ara transfer döneminde Hamburg'tan 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, 4 yıl sonra 3,2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Tolgay Arslan 2020-21 sezonu başında ise bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.
Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 37 maça çıkan 32 yaşındaki Tolgay Arslan 1 gollük katkı verdi.