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Spor

Yeni takımı belli oldu! Tolgay Arslan'dan sürpriz imza

Eski Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekibi Melbourne City FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Haziran 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Yeni takımı belli oldu! Tolgay Arslan'dan sürpriz imza
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Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan yeni bir maceraya atıldı. Udinese ile kontratını bitiren Tolgay Arslan'ın yeni adresi resmen belli oldu.

TOLGAY ARSLAN'DAN 2 YILLIK İMZA

Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City FC, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini açıkladı. Duyuruda deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2014-15 sezonunun ara transfer döneminde Hamburg'tan 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, 4 yıl sonra 3,2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Tolgay Arslan 2020-21 sezonu başında ise bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 37 maça çıkan 32 yaşındaki Tolgay Arslan 1 gollük katkı verdi.

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