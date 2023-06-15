Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan yeni bir maceraya atıldı. Udinese ile kontratını bitiren Tolgay Arslan'ın yeni adresi resmen belli oldu.

TOLGAY ARSLAN'DAN 2 YILLIK İMZA

Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City FC, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini açıkladı. Duyuruda deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2014-15 sezonunun ara transfer döneminde Hamburg'tan 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, 4 yıl sonra 3,2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Tolgay Arslan 2020-21 sezonu başında ise bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 37 maça çıkan 32 yaşındaki Tolgay Arslan 1 gollük katkı verdi.