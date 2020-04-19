19 Nisan 2020 Pazar 17:34 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:34

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.

Bongdaplus.vn sitesinin haberine göre; Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Luiz Gustavo, Fransa kapılarını kapatmadı. Lyon yöneticisi Juninho, vatandaşını kulübüne getirmeye çalışıyor.

TEK SORUN SÖZLEŞMENİN DEVAM ETMESİ



Ligue 1’i tanıyan tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sebeple adaptasyon süreci yaşamayacağı vurgulandı. Ayrıca Juninho’nun takımdaki Brezilyalı sayısını artırmaya çalıştığı biliniyor. Transferdeki en büyük sorun ise Gustavo’nun devam eden mukavelesi. Sarı-Lacivertli ekibin, tecrübeli oyuncuyu uygun bir fiyata satması beklenmiyor. Transfer görüşmelerini bizzat Juninho’nun sürdüreceği belirtildi.

TOUSSART'IN YERİNE TRANSFER EDİLECEK

Bu arada sezon sonunda Toussart'ı kaybedecek olan Lyon'un, önümüzdeki sezon için orta sahadaki boşluğu Luiz Gustavo ile doldurmak istediği belirtildi.

L'Equipe'ten Sebastien Tarrago, "Luiz Gustavo'nun Lyon için faydalı olacağı tartışılmaz. Lucas Toussart'ın Lyon'dan ayrılacağını biliyoruz ki o, Luiz Gustavo ile benzer özelliklere sahip tek oyuncu. Luiz Gustavo, hala çok büyük bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE PARA İÇİN GİTTİ'



Fransa Ligi’nde birçok takımın formasını giyen ve bir dönem Ankaragücü'nde de oynayan eski futbolcu Jerome Rothen ise, “Türkiye’ye para için gitti. Orada yürüyerek oynadığını söylemiyorum ama Lyon için yeterli seviyede değil” ifadelerini kullandı.