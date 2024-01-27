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Spor

Yeni teklif yapıldı! Beşiktaş'ta William Carvalho ısrarı

Beşiktaş, Portekizli yıldız orta saha oyuncusu William Carvalho'dan vageçmiyor. Siyah beyazlı ekip oyuncuyu kadrosuna katabilmek için Real Betis'e yeni bir teklifte bulundu. İşte o teklifin detayları...

27 Ocak 2024 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Yeni teklif yapıldı! Beşiktaş'ta William Carvalho ısrarı
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Beşiktaş, Fernando Santos ile birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı ekip, orta sahaya net bir takviye yapmak isterken Portekizli çalıştırıcı, William Carvalho da ısrar ediyor.

YENİ TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş, Real Betis'li yıldız oyuncu için yeni bir teklif yaptı. Kartal'ın, Carvalho'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak için daha önce yaptığı teklifi artırarak yenilediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Portekizli yıldızın yarım sezonluk ücretinin tamamını ödeyecek. Beşiktaş'ın sezon sonundaki satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek için kasasından çıkacak miktar ise henüz netlik kazanmadı.

SEZON PERFORMANSI

Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu, 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho 3 asist yaptı. Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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