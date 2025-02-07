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Spor

Süper Lig ekibi duyurdu! Yeni teknik direktör belli oldu

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Sipay Bodrum FK, Portekizli çalıştırıcı Jose Morais ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi duyurdu! Yeni teknik direktör belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'in getirildiğini açıkladı.

MOURINHO'NUN ESKİ YARDIMCISI

59 yaşındaki Jose Morais, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morais'in yardımcılığını yapmıştı.

Morais; Inter, Real Madrid ve ikinci Chelsea dönemlerinde Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak görev yaptı.

ANTALYASPOR'DA ÇALIŞMIŞTI

Türkiye'de 2016 yılında Antalyaspor'u çalıştıran Portekizli Morais, Akdeniz ekibinin 25 maçta teknik direktörlüğünü yapmıştı. Antalyaspor bu karşılaşmalarda 1.25'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Son olarak İran 1. Ligi'nden Sepahan FC'yi çalıştıran Morais, 88 maçta takımın hocalığını yaptı. Bu karşılaşmalarda Sepehan FC, 1.97'lik puan ortalaması yakaladı.

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