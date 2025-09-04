Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör kararı bekleniyor...

Fenerbahçe yönetiminde, eski teknik direktör İsmail Kartal ile Asbaşkan Hamdi Akın arasında anlaşma sağlandı.

Ancak net kararın, yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi bekleniyor.

ÖZEK'İN RAPORLARI VE ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri oldu, ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

TEDESCO DA ADAYLAR ARASINA EKLENDİ

Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme gelirken, Özek son olarak Domenico Tedesco ismini de Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı. Yönetim Kurulu adaylar arasına Tedesco'yu da ekledi.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Yönetim, adaylarla ilgili görüşlerini toplantıdan sonra paylaşacak ve teknik direktörle ilgili nihai karar toplantının ardından verilecek.