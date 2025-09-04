İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1641
  • EURO
    48,0631
  • ALTIN
    4692.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni teknik direktör kim olacak! Fenerbahçe'de geri sayım başladı
Spor

Yeni teknik direktör kim olacak! Fenerbahçe'de geri sayım başladı

Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Listede hem yerli hem yabancı isimler yar alırken sarı lacivertlilerde net kararın yönetim kurulu toplantısında belli olması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Yeni teknik direktör kim olacak! Fenerbahçe'de geri sayım başladı
ABONE OL

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör kararı bekleniyor...

Fenerbahçe yönetiminde, eski teknik direktör İsmail Kartal ile Asbaşkan Hamdi Akın arasında anlaşma sağlandı.

Ancak net kararın, yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi bekleniyor.

ÖZEK'İN RAPORLARI VE ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri oldu, ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

TEDESCO DA ADAYLAR ARASINA EKLENDİ

Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme gelirken, Özek son olarak Domenico Tedesco ismini de Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı. Yönetim Kurulu adaylar arasına Tedesco'yu da ekledi.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Yönetim, adaylarla ilgili görüşlerini toplantıdan sonra paylaşacak ve teknik direktörle ilgili nihai karar toplantının ardından verilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.