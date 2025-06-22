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Spor

Yeni teknik direktör Volkan Demirel! Süper Lig'de büyük sürpriz

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel için yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için yeni adresi merak konusu olan genç teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Volkan Demiel haberinin detayları...

Emre Sarı22 Haziran 2025 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Yeni teknik direktör Volkan Demirel! Süper Lig'de büyük sürpriz
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Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel için yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için yeni adresi merak konusu olan genç teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Volkan Demirel'in, yeni sezonda Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak teknik ekibe katılacağına dair söylentiler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak Volkan Demirel, daha sonra yaptığı açıklamada, kendisinin Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak gelmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Volkan Demirel için sürpriz bir kulüp daha gündeme geldi.

VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Volkan Demirel, yaklaşık 5 ay sonra yeniden teknik direktör olarak sahalara geri dönebilir.

Son olarak Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın, Volkan Demirel'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Bu kapsamda Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel düşünüldüğü iddia edildi.

KARİYER ÖZETİ

Volkan Demirel, bu sezon Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, daha önceden Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlendi.

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