18.01.2020 10:11 - Güncelleme: 18.01.2020 10:11

FENERBAHÇE’NİN anlaşmaya vardığı Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez’in bugün İstanbul’da olması bekleniyor. İtalyan basını tecrübeli oyuncunun imza atmak için Türkiye’ye hareket edeceğini bildirdi. Milan’ın ise bu oyuncunun yerine Hearts’tan 17 yaşındaki Hickey ve Wigan’dan 22 yaşındaki Robinson’u transfer etmeye çalıştığı belirtildi. Hollanda basını ise PSV’nin Rodriguez’den hala umutlu olduğunu iddia etti. Hollandalılara göre Fenerbahçe ile kesinleşen bir anlaşma yok ve PSV, Rodriguez’in maaşını karşılayacak kaynak arayışında.



(Akşam)