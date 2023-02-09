Yeni transfer Kyrie Irving'in ilk maçında Dallas Mavericks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 yendi.
Yeni yıldızı Kyrie Irving'in 24 sayı, 5 asist, 4 ribauntla oynadığı maçı kazanan Mavericks, bu sezon 30. galibiyetini elde etti.
Konuk takımda Tim Hardaway Jr. 19 sayı, 6 asist, Reggie Bullock da 18 sayı, 6 asistle mücadeleyi tamamladı.
Clippers'ta Norman Powell'ın 24 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Terance Mann 21, Paul George 20, Kawhi Leonard da 18 sayılık performans sergiledi.