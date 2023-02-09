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  • Yeni transfer Kyrie Irving'in ilk maçında Dallas Mavericks kazandı
Spor

Yeni transfer Kyrie Irving'in ilk maçında Dallas Mavericks kazandı

Yeni yıldızı Kyrie Irving'in 24 sayı, 5 asist, 4 ribauntla oynadığı maçta Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 110-104 mağlup etti.

9 Şubat 2023 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Yeni transfer Kyrie Irving'in ilk maçında Dallas Mavericks kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 yendi.

Yeni yıldızı Kyrie Irving'in 24 sayı, 5 asist, 4 ribauntla oynadığı maçı kazanan Mavericks, bu sezon 30. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda Tim Hardaway Jr. 19 sayı, 6 asist, Reggie Bullock da 18 sayı, 6 asistle mücadeleyi tamamladı.

Clippers'ta Norman Powell'ın 24 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Terance Mann 21, Paul George 20, Kawhi Leonard da 18 sayılık performans sergiledi.

  • Dallas Mavericks
  • Los Angeles Clippers
  • Kyrie Irving

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