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Yeni transfer Seri'den taraftara mesaj: Galatasaray için her şeyimi vereceğim

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, 'Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim.' dedi.

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GS TV'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ayrıca kulübün büyük bir tarihi var. Bir de Didier Drogba burada oynarken, milli takımla Belçika'yla oynadığımız bir hazırlık maçında bine yakın Galatasaray taraftarı onu desteklemeye gelmişti. Çılgın bir şey diye düşünmüştüm. Taraftarımıza şunu söylüyorum: Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu hak ediyor. Böyle bir taraftar varsa bir takımın bunu yapması gerekir. Bunu yaptıktan sonra sezon sonunda aldığımız sonuçları göreceğiz."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Seri transferini şu sözlerle değerlendirdi:

"Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem sevgili Abdurrahim Albayrak'a, hem Şükrü Hanedar'a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum."

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da transferle ilgili, "Taraftarımızı coşturan, herkesi mutlu eden bir transfer oldu. Bugün herkesin dilinde Seri vardı. Şampiyonluklara Seri'yle beraber seri şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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