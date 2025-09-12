İSTANBUL 28°C / 21°C
Yeni transferler ilk 11'e! Okan Buruk'un kadro tercihi netleşiyor

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'e 5'te 5 ile başlama hedefiyle Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Taraftarların gözü Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'da olurken, Okan Buruk ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a şans vermeyi planlıyor.

12 Eylül 2025 Cuma 08:33
Yeni transferler ilk 11'e! Okan Buruk'un kadro tercihi netleşiyor
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında kazanarak Süper Lig'de 5'te 5 ile başlamak istiyor. Lige hayli iddialı bir giriş yapan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarların gözü yeni transferlerde olacak. Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

Milli Takım'dan yorgun dönen Singo için henüz karar verilmedi. Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda ise ileri uçta formayı Barış Alper Yılmaz'a emanet etmeyi düşünüyor. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve hazır hale gelmeyen Mauro Icardi'nin sonradan oyuna girme durumu yüksek. Başarılı çalıştırıcı, bugün yapılacak idman sonrası net kararını verecek.

