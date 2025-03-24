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Spor

Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası biletini aldı

Yeni Kaledonya'yı 3-0 mağlup eden Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası biletini aldı
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FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri finalinde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılacak.

Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmuştu.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika, ev sahibi olarak Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında yer alacak.

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