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Yeniden Babacar

Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.

  • Star Spor
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BURAK Yılmaz’ın yanına golcü arayan Beşiktaş, Brondby’den Kamil Wilczek ve Palmerias’tan Miguel Borja için girişimlerini sürdürürken listeye, Sassuolo’dan Khoma Babacar’ı da aldı. Sky İtalia, Siyah-Beyazlılar’ın Ocak’taki ara transferde isteyip de alamadığı 26 yaşındaki golcü için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu. Kariyerine Fiorentina’da başlayan 26 yaşındaki santrfor Babacar, sadece bir defa Çizme dışına çıktı ve onda da İspanya’nın Racing takımında forma giydi.

SASSUOLO’DAN CEVAP BEKLENİYOR

Beşiktaş’ın Babacar için sunduğu teklifin cazip olduğunu ileri süren Sky-İtalia, Türk kulübünün Sassuolo’dan cevap beklediğini belirtti. Babacar geçen sezon 29 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Bu arada Beşiktaş, kaleci Karius’a alternatif olarak Başakşehir’le Volkan Babacan için görüşmeleri sürdürüyor. Volkan’ın olmama ihtimaline karşılık Kartal, Belçika’nın Royal Antwerp takımında forma giyen kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Sinan Bolat için harekete geçti. Milli file bekçisi (30) Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyor.

Feci kaza saniye saniye kamerada

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