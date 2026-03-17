Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe hakkında Avrupa basınından flaş bir iddia geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, bonservisi RB Leipzig'de bulunan ancak bu sezonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'ta geçiren Lois Openda'yı gündemine aldı.

JUVENTUS ZARARI AZALTMAK İSTİYOR

İtalyan devinin, sezon başında büyük umutlarla kiraladığı ve 44 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunan Belçikalı golcünün performansından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Torino ekibinin, 26 yaşındaki oyuncuyu mümkün olan en kısa sürede satarak yaptığı dev yatırımın en azından bir kısmını kasasına koymayı hedeflediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE "YENİDEN DOĞUŞ" VAAT EDİYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin Openda ile en yakından ilgilenen kulüplerin başında geldiği vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Belçikalı yıldızın potansiyeline güvendiği ve ona Türkiye'de yeniden parlayabileceği, daha merkezi bir rol üstlenebileceği bir ortam sunmaya hazır olduğu aktarıldı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve özgüvenini geri kazanmayı hedefleyen Openda'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında.