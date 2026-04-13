ROMANYA'DA GÜNDEM MEHMET TOPAL

Teknik direktör Mehmet Topal yeniden görev aldığı Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti ile sahaya çıktığı ikinci maçı da kazandı. İlk maçta evinde Csikszereda'yı 2-0 yenen Petrolul deplasmanda ise Slobozia'yı 2-1 mağlup etti. Takımın başına yeniden gelerek 2'de 2 yapan Mehmet Topal, Rumen kulübüne rahat bir nefes aldırdı.

Romanya Ligi'nde düşme grubunda bulunan ve play-out mücadelesi veren Petrolul son 2 haftada aldığı 2 galibiyet ile lige tutundu. Petrolul Ploiesti yönetiminin ısrarla istediği ve üçüncü kez takımın başına getirdiği Mehmet Topal'ın ne kadar doğru bir seçim olduğu 2 maçta ortaya çıktı.

MEHMET TOPAL'DAN RAREŞ POP'A ÖVGÜ

Petrolul Ploiesti Teknik Direktörü Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından Digi Sport'a yaptığı açıklamada, takımının ilk golünü atan genç futbolcusu Rareş Pop hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve "Rareş Pop'un milli takım için önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum. Gelişecek ve onu diğer oyuncular, Boţogan veya Dumi gibi koruyacağız. Onlar kaliteli oyuncular, ikinci takımdan genç oyuncularımız da var ve onlara da oynama fırsatı verilecek. Rareş Pop özel bir yetenek, özel bir sanatçı ve şu anda kapasitesinin yarısıyla oynuyor. Henüz hiçbir şey başarmadı, bu sadece başlangıç." dedi.

Topal karşılaşma ve ligdeki durumları için ise şunları söyledi:

"Hepimiz mutluyuz. Maça iyi başladık, sahada iyi durumda olduğumuzu gösterdik ve bu da bize yardımcı oldu. Slobozia 10 kişiyle de iyi oynadı ve rakibimizi tebrik ediyorum. Adil bir mücadeleydi ve oyuncularıma ve teknik ekibime teşekkür etmek istiyorum. 0-1 geride olsak bile karakterimizin olduğunu gösterdik. Mücadeleye devam ettik. Bu önemli bir zaferdi ve önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Her maç bir final gibidir ve kendimizi kanıtlamalı, her şeyimizi vermeliyiz.

Devre arasından sonra bazı değişiklikler yapmaya çalıştık. Devre arasında sistemi ve bazı oyuncuları değiştirdik. Yedek kulübesi takımı destekledi. Bugün her şey istediğimiz gibi gitti ve kazandığımız için mutluyuz. Rahatlamak için iki galibiyete daha ihtiyacımız var çünkü takımlar birbirine yakın ve yükselmemiz gerekiyor."

ROMANYA'DA GÜNDEM MEHMET TOPAL

Öte yandan Mehmet Topal'ın Petrolul'da göreve gelir gelmez iki maçta iki galibiyet alması Rumen basınında da gündem oldu. İşte Romanya medyasında genç teknik adam hakkında yapılan yorumlar:

Prahova Business: "Petrolul Ploieşti play-off'larda büyük bir zafer kazandı: Slobozia'da muhteşem bir geri dönüş ve Mehmet Topal yönetiminde üst üste ikinci galibiyet."

Prosport: "Topal, Petrolul'ü dönüştürdü. Mehmet Topal'ın teknik direktörlük görevine dönmesinden bu yana Petrolul iki maçını da kazandı ve teknik direktör, oynanacak her maçın bir final niteliğinde olduğunu söyledi."

iam Sport: "Petrolul, Slobozia'yı mağlup ederek küme düşme tehlikesinden kurtulma yarışına devam ediyor. Mehmet Topal'ın takımı, 0-1 geriden gelerek kazandığı çekişmeli maçta deplasmanda 2-1'lik galibiyet elde etti. 40 yaşındaki Türk teknik direktör, göreve döndüğünden beri üst üste iki maç kazandı"