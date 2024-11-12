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Spor

Yeniden Ligue 1'de! Rennes'in yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli

Ligue 1 ekibi Rennes teknik direktör Julien Stephan ile yolları ayırdıktan sonra deneyimli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile anlaştığını duyurdu.

12 Kasım 2024 Salı 11:43 - Güncelleme:
Yeniden Ligue 1'de! Rennes'in yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli
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Ligue 1'de sezona kötü bir başlangıç yapan Rennes, Julien Stephan'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Jorge Sampaoli'yle 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Sevilla, Flamengo, Atletico Mineiro ve Santos gibi takımları çalıştıran Sampaoli, milli takım düzeyinde Arjantin ve Şili'de görev yaptı.

2 YIL SONRA YENİDEN FRANSA'DA

Jorge Sampaoli iki yıl sonra yeniden Fransa Ligue 1'de görev yapacak.

Tecrübeli çalıştırıcı daha önce Marsilya'da teknik direktörlük yapmış ve takımının başında 67 maça çıkmıştı.

Sampaoli bu maçlarda 37 galibiyet, 16 beraberlik 14 yenilgi elde etti.

RENNES'İN PERFORMANSI

Ligue 1'de bu sezon 11 haftada Rennes topladığı 11 puanla 13. sırada yer alıyor.

11 maçta üç kez kazanan Rennes, iki maçtan beraberlikle ayrılırken altı kez kaybetti.

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