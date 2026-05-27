Spor

Yeniden listenin 1 numarası! Fenerbahçe'de hedef Strahinja Pavlovic

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna katamadığı başarılı savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic'i yeniden listenin 1 numarası yaptı. Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncuya cazip bir teklif sunması bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM27 Mayıs 2026 Çarşamba 09:10
Milan Skrinar dışında net bir stoperi olmayan F.Bahçe, yeni sezonda savunmayı sağlama almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz yaz dönemi ve devre arasında da teklif yapılan Strahinja Pavlovic yeniden listenin 1 numarasına yerleşti. Sert savunma yapısıyla dikkat çeken 1.94'lük oyuncu hücuma verdiği katkı ve attığı sürpriz gollerle dikkat çekiyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Milan takımı hem ekonomik hem sportif sebepler nedeniyle kadrosunda büyük bir değişim yaşayacak. İtalyan medyası; takımdaki herkesin satılabilir konumda olduğunu vurguluyor

PİYASASI YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Bir yıl önce Strahinja Pavlovic için 25 milyon euroya çıkamayan Fenerbahçe, bu kez 30 bandını göze alabilir. 2024'te 18.5 milyon euroya Salzburg'dan 18.5 milyon euroya Milan'a transfer olan başarılı savunmacı ilk sezonunda sallantılı bir grafik çizse de sonrasında kendini kabul ettirdi. Piyasa değerini 35 milyon euroya taşıdı. Kafa gollerinin dışında oyunu önde oynayabiliyor ve duran toplarda sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Yıldız futbolcunun eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'le yakın arkadaş olması da Sarı-Lacivertliler adına da büyük bir avantaj.

PROFİLİ GALATASARAY'A UYMUYOR

Fichajes; Manchester United ve Galatasaray'ın da nabız yokladığını belirtse de Fenerbahçe ihtimalinin daha ön planda olduğunu yazdı. Galatasaray'da nispeten Davinson, Strahinja Pavlovic profiline yakın. Okan Buruk sol stoperde ise sol ayaklı, oyun kurucu futbolculardan yana. Abdülkerim'i kesebilecek bir aday bakılabilir. Manchester United'da Maguire'nin 1 yıl daha kontratı var. Daha önce Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Pavlovic, iki kulübün anlaşması halinde yeni sezonda SarıLacivertli çubuklu forma altında sahaya çıkabilir

