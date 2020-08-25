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Spor

Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk maç Hırvatistan'la

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 11 Kasım'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak. Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacak.

DHA25 Ağustos 2020 Salı 13:35 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:41
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A Milli Takım, 11 Kasım'da İstanbul'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"A Milli Takımımız, 11 Kasım'da İstanbul'da Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın başlama saati ileri bir tarihte açıklanacak.

Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacak.

Ay-Yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak."

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