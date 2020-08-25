Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk maç Hırvatistan'la

DHA 25 Ağustos 2020 Salı 13:35 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:41

A Milli Takım, 11 Kasım'da İstanbul'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"A Milli Takımımız, 11 Kasım'da İstanbul'da Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın başlama saati ileri bir tarihte açıklanacak.

Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacak.

Ay-Yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak."