Yenilginin faturası Zeki Çelik'e kesildi! ''Büyük hata''

23 Şubat 2022 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:52

Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransa'nın Lille takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea'ye konuk oldu. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantajı eline geçirdi.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Chelsea - Lille maçında Zeki Çelik ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Burak Yılmaz ise 65. dakikada Amadou Onana'nın yerine oyuna girdi.

ZEKİ ÇELİK'E 3,5 PUAN!

Fransız basını Zeki Çelik'in savunmadaki performansını eleştirirken, Milli futbolcu için 10 üzerinden 3,5 ile 4 arasında değişen puanlar verildi. Zeki Çelik için yapılan yorumlar şöyle:

"ZEKİ ÇELİK SAVUNMASINI BÜYÜK TEHLİKEYE ATTI"

Foot Mercato: "Çok hızlı hücuma çıkmaya çalıştı ancak arkasında çok fazla boşluk bıraktı ve bu da Lille savunmasını büyük tehlikeye attı. Marcos Alonso ve Christian Pulisic ile mücadele etti ve sık sık geri dönüşlerde zorlandı. Onun top kayıplarından birinde İngiliz takımı ikinci golü attı ve Zeki Çelik zamanında geri dönemeyerek Lille savunmasının sağ tarafını golü atan Pulisic'e açık bıraktı. (3,5 puan)"

"ZEKİ ÇELİK'İN YAPTIĞI TOP KAYBIYLA İKİNCİ GOL GELDİ"

Le Petit Lillois: "Özellikle Marcos Alonso karşısında maça çok zor bir başlangıç yaptıktan sonra toparlandı. Ancak Chelsea'nin ikinci golü öncesinde rakip sahada yaptığı top kaybıyla geride kaldı mevkisinde açık verdi. (4 puan)

RÖVANŞ 16 MART'TA

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille ile Chelsea arasındaki rövanş maçı 16 Mart Çarşamba günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.