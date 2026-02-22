Galatasaray, bu sezon ligde ikinci kez yenildi.

Konya, 145 gün sonra evinde maç kazandı.

Cim-Bom'un ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Rotasyonlu bir 11'le Konya karşısına çıkan Galatasaray, ilk yarıda etkisiz kaldı. Torreira, Osimhen, Lang gibi isimlerin yokluğu oldukça hissedildi. Yüzde 51'le topa sahip olan Sarı-Kırmızılılar, sadece 4 şut denemesinde bulundu ve isabet yakalayamadı. Konyaspor ise 2 kez rakip kaleyi yokladı. Gol beklentisi 0.31'de kalan Cim-Bom, rakip ceza sahasında 8 kez topla buluştu. Buruk'un öğrencileri, ikili mücadelelerde yıkılmasa da hücum anlamında etkisiz kaldı. Buruk, devrede Icardi, Yunus ve Abdülkerim'i oyundan aldı. Lemina stopere geçti. Barış Alper Yılmaz ileri uçta top koşturdu. Değişikliklerle birlikte etkisini artıran CimBom, 49'da Sane ile golü buldu fakat ofsayt kararı çıktı. Konya biraz daha hareketlendi, 61'de Muleka ile net pozisyon kaçtı. 75'te Adil Demirbağ Konya'yı öne geçirdi. 81'de Kramer'le fark 2'ye çıktı. Cim-Bom karşılık veremedi. Juventus'u 5 golle geçen Sarı-Kırmızılılar, Konya'da sürpriz bir kayıp yaşayarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

BUNA OFSAYT VERMEK FUTBOL ADINA UTANÇ

Buruk, İptal edilen gol ile ilgili "Nizami gol attık. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sane'nin iptal edilen golünün nizami olduğunu söyledi: "Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı.

KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ

Uğurcan Çakır, Konyaspor'un daha konsantre olduğunu belirterek "Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler. Bugün kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Avantaj kaybettik sadece. 11 maç kaldı, tüm maçları tek tek Juventus maçı konsantrasyonuyla oynayıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim de yapmamız gereken böyle maçları önemsemeye devam etmek ve her maça ayrı ayrı konsantre olup galip gelmek" ifadelerini kullandı.

HATALARDAN DERS ALMALIYIZ

Gabriel Sara, yenilginin ardından şunları söyledi: "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz."