Spor

Yenilmezlik serisini 10'a yükseltti! Beşiktaş geri döndü ama yetmedi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş 2-0 geriye düştü. Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü ve yeni transferi Oh'un golleriyle geri döndü. İşte detaylar...

AKŞAM9 Şubat 2026 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Agbadou ilk asistini, Oh ise ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın ligde yenilmezlik serisi 10'a yükseldi.

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş, Alanyaspor maçının ilk yarısında büyük bir şok yaşadı. Konuk ekip, karşılaşmanın 9. dakikasında Güven Yalçın ile 1-0 öne geçti. Eski Beşiktaşlı forvet oyuncusu, 16'da sert bir şutla Ersin Destanoğlu'nu mağlup ederek duble yaptı, farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada Siyah-Beyazlılar'ın Güney Koreli golcüsü Oh, Ümit'le girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Kazanılan penaltıda hata yapmayan Orkun Kökçü'nün attığı gol, Kara Kartal'a umut oldu. İkinci yarıda bambaşka bir oyun kimliğine bürünen Beşiktaş, art arda pozisyonlara girdi. Siyah-Beyazlılar'ın beklediği gol 54'te Hyeon-Gyu Oh'un röveşatasıyla geldi. Kalan sürede gol bulamayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

