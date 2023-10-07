UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Lugano'yu ağırlayan Beşiktaş, 2-0 önde olduğu mücadeleyi son 9 dakikada yediği 3 golle mağlup tamamladı. Maç boyunca "Yönetim istifa" tezahüratları yapan Siyah-Beyazlı taraftarlar mücadelenin ardından stadyumdan ayrılmadı. Protesto devam etti. Beşiktaş Yönetimi, karşılaşmanın ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek istifa etmek istediğini Başkan Çebi'ye iletti. Geç saatlere kadar süren toplantının ardından taraflar stadyumdan ayrıldı.

BURAK YILMAZ ÇALIŞTIRDI

Dün ise tecrübeli çalıştırıcı, idmana çıkmadı. Beşiktaş, oyuncularla da vedalaşan Şenol Güneş'in ayrılığını şu ifadelerle duyurdu: "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır." Güneş'in ayrılığı sonrası Kara Kartal, Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı. Yılmaz'ın İstanbulspor maçında takımın başında olması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde toplam 41 maça çıktı.

SEÇİM EN GEÇ ARALIK'TA

Siyah-Beyazlı takımda toplamda 28 galibiyet sevinci yaşayan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle maç başına 2.22 puan ortalaması tutturdu. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, olağanüstü seçim kararı aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise yeniden adaylığını koyacağı iddia edildi.