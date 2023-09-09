İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2023 Cumartesi / 24 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yerli takviyesi için 3 aday! Galatasaray fırsat transferi peşinde
Spor

Yerli takviyesi için 3 aday! Galatasaray fırsat transferi peşinde

Galatasaray, transferin son haftasında orta sahaya yerli takviyesi yapmak için beklemeye geçti. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde üç isim yer alıyor. Bunlar; Salih Özcan, Berkay Özcan ve Okay Yokuşlu. Galatasaray bu üç isimden birini daha kadrosuna katarak yerli rotasyonunu arttırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fanatik9 Eylül 2023 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Yerli takviyesi için 3 aday! Galatasaray fırsat transferi peşinde
ABONE OL

Galatasaray pusuya yattı, fırsat kovalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transferin son haftasını fırsat isimleri bekleyerek geçirecek. Galatasaray'da artık tek hedef, orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı son görüşmede, kulübün bütçesini zorlamayıp, olursa fırsat transferi yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Belirlenen isimler de bir süredir gündemde olan Salih Özcan ve Berkay Özcan. Galatasaray Yönetimi, Salih için Borussia Dortmund'a son teklifini yapıp beklemeye geçti. Alman devinin vereceği cevaba göre süreç netlik kazanacak.

ÇAĞDAŞ HOCA KALMASINI İSTİYOR

Başakşehir'den Berkay için de eski hocası Okan Buruk devrede. Ancak Başakşehir'de yaşanan teknik adam değişikliği ve takımın başına Çağdaş Atan'ın geçmesi sonrasında bu süreç de zora girdi. Çağdaş hocanın Berkay'la çalışmak istediği, bu nedenle 25 yaşındaki oyuncunun satılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sarı kırmızılılar ise gerekirse kış dönemini bekleyip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla sezon sonu için anlaşma yoluna gidecek.

ROTA YENİDEN İNGİLTERE

Listedeki bu iki oyuncunun da şimdilik Galatasaray'a gelmelerinin zor görünmesi, rotanın yeniden İngiltere'ye çevrilmesine yol açtı. Ada basını kısa süre önce Sarı kırmızılı kulübün Okay Yokuşlu transferi için devrede olduğunu öne sürmüş, ancak bu iddia kulüp tarafından doğrulanmamıştı.

TRANSFERDE ÖNCELİKLİ İSİM OKAY

Buna karşın tecrübeli futbolcunun hem ön libero hem de stoper olarak görev yapabilmesi, maliyetinin de uygun olması durumunda transferde öncelikli isim haline gelmesine yol açıyor. Galatasaray Yönetimi, West Bromwich'e de Okay için düşük bir teklif yapma hazırlığında.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.