Galatasaray pusuya yattı, fırsat kovalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transferin son haftasını fırsat isimleri bekleyerek geçirecek. Galatasaray'da artık tek hedef, orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı son görüşmede, kulübün bütçesini zorlamayıp, olursa fırsat transferi yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Belirlenen isimler de bir süredir gündemde olan Salih Özcan ve Berkay Özcan. Galatasaray Yönetimi, Salih için Borussia Dortmund'a son teklifini yapıp beklemeye geçti. Alman devinin vereceği cevaba göre süreç netlik kazanacak.

ÇAĞDAŞ HOCA KALMASINI İSTİYOR

Başakşehir'den Berkay için de eski hocası Okan Buruk devrede. Ancak Başakşehir'de yaşanan teknik adam değişikliği ve takımın başına Çağdaş Atan'ın geçmesi sonrasında bu süreç de zora girdi. Çağdaş hocanın Berkay'la çalışmak istediği, bu nedenle 25 yaşındaki oyuncunun satılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sarı kırmızılılar ise gerekirse kış dönemini bekleyip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla sezon sonu için anlaşma yoluna gidecek.

ROTA YENİDEN İNGİLTERE

Listedeki bu iki oyuncunun da şimdilik Galatasaray'a gelmelerinin zor görünmesi, rotanın yeniden İngiltere'ye çevrilmesine yol açtı. Ada basını kısa süre önce Sarı kırmızılı kulübün Okay Yokuşlu transferi için devrede olduğunu öne sürmüş, ancak bu iddia kulüp tarafından doğrulanmamıştı.

TRANSFERDE ÖNCELİKLİ İSİM OKAY

Buna karşın tecrübeli futbolcunun hem ön libero hem de stoper olarak görev yapabilmesi, maliyetinin de uygun olması durumunda transferde öncelikli isim haline gelmesine yol açıyor. Galatasaray Yönetimi, West Bromwich'e de Okay için düşük bir teklif yapma hazırlığında.