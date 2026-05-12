Haziran ayının başında seçime gidecek F.Bahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, hem hoca hem transferler konusunda çalışmalara start verdi.

Yıldırım ve Safi 'nin teknik adam listesinde ortak bir isim var; Filipe Luis. Geçen sezon Saran yönetiminin de temas kurduğu 40 yaşındaki teknik adam ikna olmuştu fakat tarih konusunda anlaşılamamıştı. 2 senede Flamengo'da başarıdan başarıya koşan 40'lık hoca, Atletico Madrid'in gelecekteki hoca adayları arasında gösterilirken birçok önemli takımla da anılıyor. Luis'e Fenerbahçeli taraftarlar da sıcak bakıyor. Favori formasyonu 4-2-3-1 olan Brezilyalı antrenör 100 maçta 2,10 puan ortalaması yakalarken 2 senede 5 kupa kazandı. Kanarya'da yerli teknik adam ihtimali gittikçe zayıfladı. Safi yerli olursa İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ise Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünüyor.