İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4061
  • EURO
    53,3996
  • ALTIN
    6854.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yerli teknik adam ihtimali azaldı! Listedeki ortak isim Filipe Luis
Spor

Yerli teknik adam ihtimali azaldı! Listedeki ortak isim Filipe Luis

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi hem hoca konusunda hem de transferler konusunda çalışmalara başladı. İki adayın teknik adam listesinde ortak bir isim yer alıyor; Filipe Luis. İşte detaylar...

AKŞAM12 Mayıs 2026 Salı 09:33 - Güncelleme:
Yerli teknik adam ihtimali azaldı! Listedeki ortak isim Filipe Luis
ABONE OL

Haziran ayının başında seçime gidecek F.Bahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, hem hoca hem transferler konusunda çalışmalara start verdi.

Yıldırım ve Safi 'nin teknik adam listesinde ortak bir isim var; Filipe Luis. Geçen sezon Saran yönetiminin de temas kurduğu 40 yaşındaki teknik adam ikna olmuştu fakat tarih konusunda anlaşılamamıştı. 2 senede Flamengo'da başarıdan başarıya koşan 40'lık hoca, Atletico Madrid'in gelecekteki hoca adayları arasında gösterilirken birçok önemli takımla da anılıyor. Luis'e Fenerbahçeli taraftarlar da sıcak bakıyor. Favori formasyonu 4-2-3-1 olan Brezilyalı antrenör 100 maçta 2,10 puan ortalaması yakalarken 2 senede 5 kupa kazandı. Kanarya'da yerli teknik adam ihtimali gittikçe zayıfladı. Safi yerli olursa İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ise Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.